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08 Ekim 2020 Perşembe 16:34 | Son Güncelleme:

Şehit Emniyet Müdürü davasında gizli tanıktan delikli kanıt

Şehit Emniyet Müdürü davasında gizli tanıktan delikli kanıt
AA

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanık Sarıcaoğlu, ifadesinde FETÖ ile bağlantısının olmadığını ve yan koğuştaki gizli tanığa bilgi vermediğini iddia etti. Tanık ise koğuştaki sıvayla kapatılan deliklerin fotoğrafını mahkemeye sundu.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında silahla şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı da yaralayan trafik polisinin yargılanmasına devam edildi.

Hakim Adem Amaç başkanlığındaki Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme ve iki kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Duruşmada, şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin kardeşi Ertunç Verdi ve ailesinin vekaletini gönüllü olarak üstlenen Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe hazır bulundu.

Tanık deliğin fotoğraflarını gönderdi

Tanık O.Ü., bir önceki duruşmada anlattığı sanık ile koğuşlar arasındaki delikler yardımı ile konuştuğu ifadesine ek olarak, koğuşlarda bulunan ve daha sonra sıva yardımı ile kapatılan deliklerin fotoğrafını gönderdi.

Sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, koğuşunda yerden bir metre yükseklikte bir delik bulunduğunu, tanığa olayla ilgili buradan hiçbir şekilde bilgi vermediğini savundu.

Verdi ailesinin avukatı Peçe ise "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2020-2024 sayılı soruşturma sonucu beklensin. Tanık O.Ü.'nün yeni sunduğu ek bilgiler için süre verilsin. Sanığın tutukluluk hali devam etsin" dedi.

İstanbul'daki davanın sonucu beklenecek

Mahkeme heyeti, İstanbul'da devam eden davanın sonucunun beklenmesi kararını vererek, duruşmayı 29 Aralık 2020 tarihine erteledi.

Duruşmayı Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı da izledi.

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