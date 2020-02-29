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Şehit düşmeden bir gün önce yazdı

Şehit düşmeden bir gün önce yazdı

İdlib'de Esed rejimi tarafından düzenlenen hain saldırılarda şehit olan askerlerimizden Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın abisine yazdığı mesaj, herkese ders olacak nitelikteydi. Mesajda helallik isteyen kahraman şehidimiz Kara, "Sizden ricam sakın 'Suriye'de ne işimiz var' diyenlerden olmayın. Gittim gördüm, tam da olmamız gereken yerdeyiz. Yedi düvel bir olmuş, rejimi, Rusyası... Dua edin yeter, selametle" ifadelerini kullandı.

İdlib’de rejim kuvvetlerince Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik gerçekleştirilen alçak hava saldırısı sonrasında 33 tane kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizden biri Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'ydı.

Kara'nın şehit olmadan önce abisine yazdığı mesaj yürekleri burktu. Şehit Onbaşı Kara'nın mesajında şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı:

"Abi biz İdlib'e gidiyoruz, orada şebeke arama yapacak kadar bile yok. Hakkınızı helal edin, sizleri seviyorum. Sizden ricam sakın 'Suriye'de ne işimiz var' diyenlerden olmayın. Gittim gördüm, tam da olmamız gereken yerdeyiz. Yedi düvel bir olmuş, rejimi, Rusyası... Dua edin yeter, selametle."

GEÇEN SENE GAZİ OLMUŞTU

Kahraman şehitlerimizden vatan savunması yapan Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara (25) 2018 yılında uzmanlık sınavını kazandıktan sonra Kuzey Irak'ta yaralanarak gazi olmuştu. İki gün önce gönüllü olarak İdlib'e giden Kara, gazilik makamından sonra şehitlik makamına ulaştı.


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