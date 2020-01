'Şehit Cennet Yiğit'in evi Elazığ'a feda olsun'

Baba Yahya Kemal Yiğit ile Anne Huriye Yiğit şöyle konuştu: “Cennet çocukları çok severdi. ‘Ben çocuk okutacağım’ diye bir vaadi vardı. 15 Temmuz şehit ailelerine devletimiz Ankara’dan birer daire verdi. Bu daireyle kızımızın hayrına çocuk okutacaktık.”

KIZILAY’A BAĞIŞLADI

“Kızımızın cenazesini almaya Ankara’ya gittiğimizde hiçbir yeri bilmiyorduk. Suyumuzdan yemeğimize kadar her şeyimizi Kızılay düşündü. Yemesek bile zorla yedirdiler. Devletimiz her yerde bizimle ilgileniyordu. Bu depremi de görünce ‘bir tuğla da biz koyalım. Kızımızın adına evi verelim” dedim ve bu kararı aldık. Vatanıma değil bir can, bütün malım mülküm, her şeyim feda olsun.”