Şehit babanın oğlu Türkiye'yi duygulandırdı

Terörle mücadele harekatı sırasında şehit olan güvenlik güçleriyle, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin bertaraf edilmesi sırasında şehit olanların çocuklarının yer aldığı 30 kişilik grup, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı'na davet edildi.

TEK TEK SOHBET ETTİLER

Şehit çocuklarının Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’le bir araya geldiği görüşme sırasında, hem keyifli hem hüzünlü anlar yaşandı. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Akar ve komutanlar, onlarla tek tek sohbet etti. Bu sırada bazı çocuklar toplantı masasının üzerine çıkarak Akar ve komutanlarla konuştu.

“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara adanan ilk ve tek bayram olduğunu belirten Akar, “23 Nisan, çocuklarımıza, gençlerimize verdiğimiz önemin en güzel göstergesidir” diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin birliği, bütünlüğüyle, milletin rahatı ve huzuru için çalıştığını ifade eden Akar, “Biz şu anda burada otururken bile hudutlarımızda, karada, havada, denizde asker ağabeyleriniz nöbette, görevlerinin başında” dedi. Akar'ın, “Ülkemizin, milletimizin sevdiği, saydığı, yüreklerinde taşıdığı, hatıralarını daima saygıyla andığı şehitlerimiz var. Şehitlerimiz bizlerin baştacıdır, milletimizin kalbindedir” ifadelerini kullanmasının ardından, 6 yaşındaki şehit oğlu Taha Burak Çakır'ın “Mesela benim babam” sözleri, salondakileri duygulandırdı.

HATIRALARI ÇOK BÜYÜK

Bakan Akar da küçük Taha Burak'a dönerek, “Evet. Onları biz çok seviyoruz. Onların hatırası çok büyük. Onların da emaneti olan sizler, bizler için çok değerlisiniz. Biz büyük bir aileyiz. Sizlerin rahat, huzur içinde okumanız, meslek sahibi olabilmeniz, hayatta başarılı olabilmeniz için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Sizden de bizim beklentimiz, o kahraman babalarınıza yakışır şekilde çalışmanız ve başarılı olmanız” diye konuştu.

2016 yılının Haziran ayında Ankara Kocatepe Camii’nde düzenlenen cenaze törenine dönemin Genelkurmay Başkanı Akar da katılmıştı.

Burak'ın babasına şehit düşmeden önce Türk bayrağının önündeki fotoğrafıyla mesaj gönderdiği ortaya çıkmıştı.

BABAMA İYİ BAKIN

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 2 Haziran 2016’da PKK’lı teröristlerin eve tuzakladıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Arif Çakır şehit düştü. O zaman 3 yaşında olan Taha Burak Çakır, annesinin kucağında, babasının cenaze törenine katıldı.O yıllarda Genelkurmaya Başkanı olan Hulusi Akar, 3 yıl sonraki buluşmada, karşısında gururlu bir şehit çocuğu buldu. Babasının tabutuna bakışlarıyla hafızalara kazınan Burak, vakur duruşu ve kullandığı kelimelerle tüm Türkiye’nin duygularına tercüman oldu. Yürekleri dağlayan Burak’ın, babası Arif Çakır'a şehit düşmeden bir hafta önce yolladığı mesaj da herkesi ağlatmıştı. Türk bayrağının önüne geçen küçük Burak’ın elinde tuttuğu kağıtta, “57’nci Komando Taburu! Sizinle gurur duyuyoruz. Babama iyi bakın” ifadeleri yer alıyordu.

KAHRAMANLARIN RESMİNİ ÇİZDİLER

Çocukların ziyaret sırasında yaptığı resimleri tek tek inceleyen Bakan Akar ve komutanlar, çocuklara derslerine çok çalışmaları, bilgisayar başında çok zaman geçirmemeleri tavsiyesinde bulundu. Şehit çocuklarından birinin çizdiği resmi Akar'a göstermesi ve resimde babasının da yer aldığını belirtmesi, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Görüşmenin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler veren Akar ve komutanlar onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Ziyaret kapsamında oyun etkinlikleri de sunulan çocuklar, fidan dikti.