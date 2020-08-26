Şehit babalarının kaderi çocuklarını birleştirdi

Diyarbakır Sur’da 1992’de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışmada şehit düşen özel harekat polisi İhsan Sak’ın kızı ile İstanbul’da 1994’te şehit olan bomba imha uzmanı polis Süleyman Aktaş’ın oğlunun arkadaşlıkları, evlilikle sonuçlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde görev yapan gelin Aslı Sak (31) ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olarak çalışan damat Hakan Aktaş (31), şehit ailelerine yönelik etkinliklerde arkadaş oldu. Küçük yaştan itibaren birbirlerine teselli veren şehit çocukları, yetişkin birey olduklarında dünya evine girmenin mutluluğu yaşadı.

Babasını 3 yaşındayken kaybeden gelin Aslı Sak, “Kaderlerimiz çocukluktan beri aynı. Nasipte yuva kurmak varmış. Çok mutluyum” dedi.

ONLAR BİZİMLE BERABER



“Babalarımızın ortak kaderi bizim hem hüznümüz hem de mutluluğumuz oldu” diyen Damat Aktaş ise “Onlar bugün bizimle beraber” diye konuştu.