Şehit anneleri ve asırlık çınarlara anlamlı ziyaret

Valiliklerin kurduğu ekipler, şehit anneleri ile 100 yaş üstü anneleri ziyaret ederek kutladı. Burdur’da Vali Hasan Şıldak'ın da katıldığı programda, 1997’te Eskişehir’de görevinin başında şehit olan Abdullah Akkaya’nın annesi Dudu Akkaya ile 100 yaş üstü 21 anne evlerinde ziyaret edilip çeşitli hediyeler verildi. Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde Kaymakam Muzaffer Şahiner ve eşi Semiha Şahiner ve beraberindekiler daha sonra Babataşı Mahallesi’nde yaşayan 101 yaşındaki Zeliha Topçu’ya ziyaret gerçekleştirdi. Antalya’da da İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Anneler Günü dolayısıyla il genelindeki 163 şehit ailesini ziyaret ederek çiçek verip günlerini kutladı.

BİRİ 108 DİĞERİ 105 YAŞINDA



Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu ekipleri, 100 yaş ve üzerindeki anneler ile şehit annelerinin Anneler Günü’nü tebrik etti İlçede yaşayan 4 çocuk annesi ve 18 torun sahibi 108 yaşındaki Şehrinaz Bingöl ile 5 çocuk annesi ve 9 torun sahibi 105 yaşındaki Samiye Polat’ın evine giden ekipler, 81 ilde hayatlarını sürdüren 100 yaş ve üzeri anneler için Sakarya’da “Cennet Anneleri” isminde hatıra ormanı oluşturulduğunu ve kendileri adına fidan dikildiğini belirtti.