Şehit Altuğ Verdi suikastında yeni detaylara ulaşıldı

Emniyet müdürüne makam odasında silah doğrultmuş, şehit etmişti. O saldırının bir anlık öfke olmadığı, 1 buçuk yılda planlanan bir cinayet olduğu anlaşıldı.

KATİL ZANLISI POLİS MEMURUNUN FETÖ BAĞLANTISI VARMIŞ

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından 11 Aralık 2018'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşmüştü. Katil zanlısı polis memuru, hakim karşısına çıktığında "Akıl sağlığım yerinde değil" diyerek kendini kurtarmaya çalıştı. Ancak Adli Tıp raporuna göre akli dengesi oldukça yerindeydi. Öyle ki detaylandırılan soruşturmada FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edildi.

Suikastın peşine düşen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ortak çalışma yürüttü. TRT'nin haberine göre; katil zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun kullandığı bütün GSM hatları takibe alındı. İncelenen 13 bini aşkın telefon görüşmesinde, zanlının yaptığı itiraflar da örgüt bağlantılarını açığa çıkardı.

"CİNAYETTEN SONRA DA KİN DOLUYDU"

Zanlının itirafçı olan eşi de verdiği ifadede "Eşim son 1 buçuk yıldır agresif tavırlar içine girdi. Cinayeti ilk duyduğumda inanmadım ama cezaevine ziyarete gittiğimde Altuğ Verdi'ye kin ve nefret dolu söylemleri devam ediyordu" dedi.

Ağabeyi ise kardeşinin, emniyet müdürünün 15 Temmuz'dan sonra birçok FETÖ mensubuna eziyet ve işkence yaptığını, o nedenle iyi bir insan olmadığını düşündüğünü söyledi.

İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun yargılanması, Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Ekipler ise suikastın ardındaki gerçekleri araştırmaya devam ediyor.