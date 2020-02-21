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  3. Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında 2 FETÖ'cü daha itirafçı oldu

Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında 2 FETÖ'cü daha itirafçı oldu

Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında 2 FETÖ'cü daha itirafçı oldu

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili FETÖ soruşturmasında 2 kişi daha itirafçı oldu.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 ve 20 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 35 kişiden 26'sı gözaltına alınırken, zanlılardan 7'sinin farklı FETÖ soruşturmalarından tutuklu bulunduğu, 2'sinin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi. Şüphelilerden 2'si, 19 Şubat'ta etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı.

Sorguları süren şüphelilerden 2'sinin daha etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri süren 22 şüpheliden 16'sının 24 Şubat'ta, 6'sının ise bir sonraki hafta adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(AA)


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