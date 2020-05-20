Şehit aileleri kabir ziyareti yapabilecek

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı’nı da içine alan 22 Mayıs -26 Mayıs arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayınladı. Buna göre;

• Yasak öncesi 21 ve 22 Mayıs’ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 23.00’e kadar açık olacak.

• 23 Mayıs Cumartesi market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

MARKETLER 3 GÜN KAPALI



• Pazar, pazartesi ve salı günü ise market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan işyerleri kapalı olacak.

• Sokağa çıkma yasağı süresince; ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, ekmek satan bayiler ve tatlıcılar ise açık olacak.

• Bayramın birinci günü, şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti yapabilecek. Bu Talep halinde ulaşımları valilik ve kaymakamlıklarca sağlanacak.

• Tarımda çalışan ve ürünlerini sulaması gerekenler ve nakliyeciler ise kısıtlamadan muaf tutulacak.