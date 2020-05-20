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  3. Şehit aileleri kabir ziyareti yapabilecek

Şehit aileleri kabir ziyareti yapabilecek

Şehit aileleri kabir ziyareti yapabilecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının olacağı Ramazan Bayramı süresince açık olacak iş yerleri ve çalışma saatleri ile ilgili genelge yayınlandı.

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı’nı da içine alan 22 Mayıs -26 Mayıs arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayınladı. Buna göre; 

• Yasak öncesi 21 ve 22 Mayıs’ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 23.00’e kadar açık olacak. 

• 23 Mayıs Cumartesi market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

MARKETLER 3 GÜN KAPALI

• Pazar, pazartesi ve salı günü ise market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan işyerleri kapalı olacak. 

• Sokağa çıkma yasağı süresince; ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, ekmek satan bayiler ve tatlıcılar ise açık olacak. 

• Bayramın birinci günü, şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti yapabilecek. Bu Talep halinde ulaşımları valilik ve kaymakamlıklarca sağlanacak. 

• Tarımda çalışan ve ürünlerini sulaması gerekenler ve nakliyeciler ise kısıtlamadan muaf tutulacak.


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