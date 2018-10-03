Şehirlerimiz yaşlı dostu olmalı

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: Yaşlıları hayatımızdan çıkarırken zengin tecrübelerini de kendimizden uzaklaştırmış oluruz. Ne yazık ki kaybeden biz değil aynı zamanda çocuklarımızdır. Oysa yaşlılarla yaşayan çocuklarda aidiyet duygusu gelişir. Köklü bir çınarın meyvesi olduklarını hissederler. Şehirlerimizin yaşlı dostu hale gelmesi de belediyelerimizin sorumBaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Yaşlı Refahı İçin Yaşlı Hakları Konferansı'na katıldı. luluğunda bir konudur. Yeni bir disiplin olarak yaşlılık hizmetleri konusunda akademik çalışmaların da artırılması gerekir.