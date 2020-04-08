Şehirler arası yolculuk kuralları nedir? Özel arabayla şehirler arası yolculuk yasaklandı mı?

Özel arabayla şehirler arası yolculuk hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. Özel araçla seyahat konusunda son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan "Bu gece itibarıyla 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi, belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz" açıklamasını geçtiğimiz günlerde yaptı. Şehirler arası yolculuk hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK KURALLARI NEDİR?

Koronavirüs salgınına karşı "valilik izni" ile şehirlerarası seyahat dönemi resmen başladı. Özel araçla seyahat ise yasaktan muaf tutulurken, otobüs ve uçak ile şehirlerarası seyahatler artık valiliklerin özel iznine tabi olacak. İçişleri Bakanlığı'nın önceki gece yayımladığı genelge uyarınca otobüs ile şehirlerarası seyahat için vatandaşların valiliklerden izin alması gerekecek.

ÖZEL ARABAYLA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAKLANDI MI?



Şu an için özel araçlarla ilgili bir yasak bulunmuyor. Ancak şehir giriş çıkışlarında araçlar kontrol edilerek seyahat edenlerin ateşleri ölçülüyor. Risk durumunda ise 14 günlük karantina tedbirleri uygulanıyor.

Yetkililer, daha önce alınan kararlar gereği 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına müsaade edilmediğini hatırlatırken, özel araçlarıyla 65 yaş üstü yolcu taşıyan ya da şehirler arası yolculuk yapanlara izin verilmediğini ifade ettiler.