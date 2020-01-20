Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9162
  • 6,5626
  • 296.473
  • 122620
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Şehirler arası yolcu taşıyan 351 otobüs trafikten men edildi

Şehirler arası yolcu taşıyan 351 otobüs trafikten men edildi

Şehirler arası yolcu taşıyan 351 otobüs trafikten men edildi

Yurt genelinde şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetimler sonucu 351 araç trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik kazalarının en aza indirilmesi, araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması, güvensiz ve "korsan" tabir edilen taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla 17-19 Ocak'ta ülke genelinde şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetimler gerçekleştirildi. 

Denetimlerde, 351 otobüs taşımacılık faaliyetlerine uymadığı gerekçesiyle trafikten men edildi.

Denetimlerde, 3 bin 598 trafik kuralı ihlali nedeniyle cezalar yazıldı.

(AA)


Uraz Kaygılaroğlu'ndan Neslihan Atagül paylaşımı
'Hiç bu kadar anlamlı olmamıştı'
Şoke eden sözler: Demet Akalın haindir!
Serenay ve Cem hakkındaki sorulara ne yanıt verdi?
Kenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
<p>Brezilya güvenlik güçlerinin Acre kentinde düzenlediği opreasyon sırasında kullandıkları helikopt

Yola İnen Helikoptere Kamyon Çarptı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

SUV sardı dört bir yanımızı Peugeot 2008 sürüş izlemini

Gökbey'e 'Kartal' dokunuşu! Türkiye'de üretilmeyen parçalar yerli olarak geliştirilecek