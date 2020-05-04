Şehirler arası seyahat yasağı hangi illerde kaldırıldı? Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
Son Dakika Haberleri.. Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? sorusu binlerce kişi tarafından merak edip araştırılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan bazı illerde şehirler arası seyahat yasağının kaldırıldığını açıkladı. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı hangi illerde kaldırıldı? İşte cevabı...
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE KALDIRILDI?
Antalya, Muğla Malatya, Hatay, Aydın, Mersin ve Erzurum'a seyahat kısıtlamaları kaldırıldı>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız