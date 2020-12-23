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23 Aralık 2020 Çarşamba 01:03 | Son Güncelleme:

Şehir eşkıyaları iş başında: Evlerini bastıkları çifti darbettiler

Şehir eşkıyaları iş başında: Evlerini bastıkları çifti darbettiler
DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Yasemin ve Ferhat Aydın çifti borç meselesi nedeniyle evlerine gelen 3 kişi tarafından darbedildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 36 yaşındaki Yasemin ve 40 yaşındaki Ferhat Aydın çifti borç meselesi nedeniyle evlerine gelen 3 kişi tarafından darbedildi. Yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, saat 22.00 sıralarında Ereğli'ye bağlı Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip borç meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Ferhat Aydın'ın evine gitti.

Ferhat Aydın ile 3 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, Ferhat Aydın ve eşi Yasemin Aydın 3 kişi tarafından darbedilerek yaralandı. Sesleri duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri geldi. Aydın çifti, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

<p>Anadolu Ajansı İngiltere Muhabiri Hasan Esen, İngiltere’deki tüm sıcak gelişmeleri Akşam T

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