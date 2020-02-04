'Şehidim gurur duy, dileğin gerçek oldu'

İdlib’de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler’in cenazesi, memleketi Gaziantep’te toprağa verildi. Törene, şehidin babası Mehmet Uğur Özler, annesi Canan Abo, kardeşi Orhan Özler, aile yakınları ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Tabuta sarılarak gözyaşı döken bir aile yakını, “Hep bu vatan için şehit olmak isterdin. Dileğin gerçek oldu. Sen bizim gururumuzdun, artık hem şehidimiz hem de onurumuz ve şerefimizsin” dedi. Bunun üzerine şehidin kardeşi Orhan Özler de tabuta bakarak, “Dileği gerçek oldu. Keşke başka bir şey dileseydin. Seni çok seviyoruz. Hakkını helal et” ifadelerini kullandı.

AĞABEYİNİN ÜNİFORMASIYLA UĞURLADI

Şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran, memleketi Mersin’in Gülnar İlçesi’nde toprağa verildi. İl Müftüsü Şaban Kondi’nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehidin kardeşi Meryem Katran, ağabeyini son yolculuğuna giydiği askeri üniformayla uğurladı.

AFYON ŞEHİDİNE AĞLADI

Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan’ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesi’nde vatandaşların omuzlarında toprağa verilmek üzere uğurlandı. Baba Ali Orhan’ın da vatandaşlarla tabuta omuz verdiği görüldü. Şehit Orhan’ın cenazesi ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

OĞULA ACI VEDA

Şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir’in naaşı Tuzla’daki baba ocağına getirildi. Şehidin babası Süleyman ve ağabeyi Mücahit Demir taziyeleri kabul etti. Şehidin ailesi de cenaze aracının arkasından yürüdü. Acılı aile gözyaşlarını tutamadı. Şehit Uzman Çavuş Halil Demir’in naaşı Sakarya Pamukova’da toprağa verildi.

BABAYA GÖZYAŞLARI

TIR şoförü İsmail Akatay için Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Fatma Bahadırlı Camisi’nde tören düzenlendi. Törende şehidin oğlu 9 yaşındaki Bünyamin, babasının tabutunun başında gözyaşı döktü. Şehidin diğer çocukları Muhammed (10) ve Enes (4) kardeşlerine sarılarak teselli etti. Cenaze namazı kılınmadan önce şehidin yakınları CHP Hatay milletvekillerinin gönderdiği çelenkleri parçalayıp tekmeleyerek, “Yakışmaz, buraya CHP gelmeyecek” dedi.

ŞEHİT ANNESİNE SARILIP DUA ETTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İdlib’te rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Uğur Kurt’un ailesine de taziye ziyareti gerçekleştirdi. Şehit için okunan dualara eşlik eden Gül’ün ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti ve MHP’li bazı milletvekilleri de yer aldı.