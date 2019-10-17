Şeflik hayali için 800 bin TL ödedi

Ercan ÖZTÜRK / HABER MERKEZİ

Her açıklamasında tasarruf ve israfa vurgu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür A.Ş.’nin açılışı için hiçbir masraftan kaçınmadı. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ihale üstüne ihale verdiği Serdal Taşkın’ın genel müdürlük koltuğuna oturduğu Kültür A.Ş. yeni sezon açılışını Haliç Kongre Merkezi’nde görkemli bir törenle yaptı. 31 Mart öncesinde “İstanbulluların parasını çarçur ettirmeyeceğiz” diyen İmamoğlu, gecede “Lüküs Hayat Orkestrası”na hem şeflik yaptı hem de bir gece için belediye kasasından 800 bin lira ödedi. Elapro isimli konser ve organizasyon şirketinin sahibi olan Taşkın, İmamoğlu’nun Beylikdüzü’ne başkan olmasıyla birlikte ihale yağmuruna tutulmuştu. 2014 yılına kadar kamudan tek ihale alamayan Taşkın’ın şirketi, 4 yılda 14 ihale almıştı.

DANIŞMANLIK ÜCRETİNE YÜZDE 100 ZAM

İBB iştiraklerinden Kültür A.Ş., ekimde sonuçlandırdığı “Yayın Danışmanlığı Hizmet Alımı” ihalesinde ilginç detaylar yer aldı. Daha önce yıllık 15 bin TL olan danışmanlık ücretine yüzde 100 zam yapıldı. Buna göre geçtiğimiz yıl 15 bin TL alan Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya yıllık 30 bin TL ödenecek. Sözcü yazarı tarihçi Sinan, şair Baki Asiltürk, psikolog İpek Gökozan, halk müziği sanatçısı Ahmet Ece ve yazar Ahmet Çeker de yıllık 30 bin liraya danışmanlık yapacak.