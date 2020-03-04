Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri nasıl sorgulanır? Savunma Bakanlığı duyurdu!

Sefer görev emri, İdlib’te Mehmetçiğe düzenlenen hava saldırısının ardından en çok aranan konular arasına girdi. E-devlet üzerinden sorgulanabilinen sefer görev emri askerliğini yapan ve tezkeresini alan kişiler tarafından da merak ediliyor. Savaş ya da seferberlik halinden bu kişilerde gerektiği durumlarda askere alınabiliniyor. Konuyla ilgili merak edilenler haberimizde.

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Sefer Görev Emri, daha önceden askerlik görevini tamamlayan bireylerin, milli seferberlik gibi durumlarda yeniden askerlik görevine çağırılması anlamına gelmektedir. Sefer Görev Emri ile ilgili tüm duyurular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

SEFER EMRİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

SEFER GÖREV EMRİ SORGULANIR?

Seferberlik halinde silahaltına alınıp alınmayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar sefer görev emri sorgulama aracı ile öğrenebilir. E-Devlet ile sorgulanabilecek görev emri için yukarıda yer alan linke tıklamanın ardında T.C. kimlik ve şifrenizi yazmanı yeterli.

SEFERBERLİK TARİHÇESİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısı ve ASAL sistemindeki değişim ve gelişmelere paralel olarak 1839, 1879 ve 1928 yıllarında çok büyük değişimler geçiren seferberlik sistemi, 1983 yılında kabul edilen 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hâli Kanunu ile yeni bir değişime daha uğramış, 1990 yılında yayımlanan Seferberlik ve Savaş Hâli Tüzüğü ile de bugünkü şeklini almıştır.

Yürürlükte olan mevzuata göre seferberlik, ülke ve millet olarak devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.

Seferber olma faaliyetleri konusunda TSK ile ilgili faaliyetlerde MSB, TSK’nin görev alanı dışında kalan faaliyetlerde MGK Gn.Sek.liği, bu faaliyetlerin ortaklaşa yürütülmesinde cumhurbaşkanlığı koordinatör makam olarak görevlendirilmiştir.