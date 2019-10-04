e devlet sefer görev emri sorgulama sayfası: Sefer görev emri nedir, kimlere çıkar?

Sefer görev emri nedir, kimlere çıkar? sorusu daha önce askerliğini yapmış vatandaşlar tarafından arama motorunda aranıyor. Öte yandan bu kavramı ilk defa duyanlar da sefer görev emrinin ne demek olduğunu merak ediyor. Sefer görev emri, e-devlet üzerinden sorgulanan önemli hizmetler arasında yer alıyor. Bu emir ile ilgili duyurular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılıyor. Sefer görev emri nedir, kimlere çıkar? diye merak edenler için 2019 Sefer görev emri sorgulama sayfası haberimizde..

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Sefer görevi verilen yedek personelin seferberlik ve savaş halinde nereye gideceğini, ne kadar zaman içinde birliğine katılacağını ve katılacağı birliğin kapalı adını bildiren ve kendilerine barışta verilen bir belgedir. Yedek personele; sınıf, rütbe, branş ve ihtisas kod numarası esas alınarak muvazzaflık döneminde yetiştirildiği görevlere uygun sefer görevi verilir.

SEFER GÖREV EMRİ NEREDEN SORGULANIR?

E-devlet sistemi içerisinde yer uygulamalardan biri de sefer görev emri oluyor. Sefer görev emri sorgulama yapmak isteyen gençler, askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaatta bulunarak veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

HASTA OLUP SEFER EMRİ ÇIKANLAR NE YAPMALI?

En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına başvurarak hastalığınızı beyan etmeniz halinde, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarına sevkiniz yapılacaktır. Sağlık Kurullarınca yapılan muayene sonucunda “Yedek Subay/Astsubaylar için TSK'da Görev Yapamaz” ve Yedek Uzman Jandarma/Erbaş ile Erbaş ve Erler için “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporu almanız halinde SGE'niz iptal edilecektir.