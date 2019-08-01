Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5736
  • 6,1583
  • 251.503
  • 101699
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sedat Peker hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı

Sedat Peker hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı

Sedat Peker hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı

Sedat Peker hakkında, Ataşehir'de katıldığı bir açılış sırasında yaptığı konuşmada, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarını işlediği gerekçesiyle başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen takipsizlik kararında, Ataşehir'de katıldığı bir açılışta yaptığı konuşmanın suç unsuru teşkil edebileceği gerekçesiyle Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Kararda savcılık ifadesine yer verilen Peker'in, açılışta çok sayıda kişi olduğunu ve o kişilerin kendisine çeşitli sorular yönelttiğini, bu sorulara kısmen cevap verdikten sonra açılışa katılanlara hitap etmesinin istendiğini ve söz konusu konuşmanın önceden hazırlanmış bir konuşma olmadığını söyleyerek, konuşma içeriğinde suç unsuru teşkil edecek bir şey bulunmadığını anlattığı belirtildi.

Kararda, Sedat Peker'in açılış programında yaptığı konuşmanın video kaydının tamamının alınarak görüntü ve ses tutanağı düzenlendiği aktarıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kemal Sunal Hakkında Bilinmeyenler
Engin Altan Düzyatan yeni partneri o isim mi olacak?
Pelin Karahan'ın yüzündeki değişikliği takipçileri fark etti
Dünyaca ünlü modeli otele almadılar!
Selen Görgüzel Alkan'ın yeni tarzını görenler şaşırdı
<p>Türk sinema tarihinin en büyük oyuncularından ve komedyenlerinden biri olan Kemal Sunal, içine ka

Kemal Sunal Hakkında Bilinmeyenler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yemen'de askeri geçit törenine çifte saldırı: 32 ölü

Başkan Erdoğan'dan kritik YAŞ toplantısı öncesi Doğu Akdeniz ve Suriye mesajı