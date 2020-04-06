Seda Sayan ile Yemekteyiz bugün neden yok? Yemekteyiz bitti mi, yeni bölüm ne zaman?

Seda Sayan ile Yemekteyiz neden yok? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Hafta içi her gün saat 16:00'da Tv8 ekranlarında yayınlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışması yerine Doya Doya Moda ekranlara geldi. Tv8 yayın akışında yapılan bu değişiklik üzerine izleyiciler yeni bölünmün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ NEDEN YOK?

Seda Sayan İle Yemekteyiz programının neden yayınlanmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Programa coronavirüs salgını nedeni ile ara verildiği tahmin ediliyor. Konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Seda Sayan İle Yemekteyiz programının ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Yeni bölüm tarihi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

TV8 6 NİSAN YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler

12:30 Survivor Panorama / Canlı

15:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Doya Doya Moda