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  3. Seçim usulsüzlüğü soruşturmasında 40 şüpheli ifade verdi

Seçim usulsüzlüğü soruşturmasında 40 şüpheli ifade verdi

Seçim usulsüzlüğü soruşturmasında 40 şüpheli ifade verdi

Türkiye'de 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde İstanbul'da sandıklarda yapılan usulsüzlük iddialarına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 32 ayrı soruşturma kapsamında 40 şüphelinin ifade verdiği öğrenildi.

Türkiye'de 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde İstanbul'da sandıklarda yapılan usulsüzlük iddialarına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 32 ayrı soruşturma kapsamında 100'ün üzerinde kişi ifadeye çağrılmıştı. Bu güne kadar 40 şüphelinin ifade verdiği öğrenildi.

31 Mart yerel seçimlerinde sandık sayımları ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığına ilişkin suç duyurularının üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 ilçeyi kapsayan 32 ayrı soruşturma başlatılmıştı.

Şikayetlerin bir kısmını AK Parti ve MHP yaparken, bir kısmını da sayım sırasında suç şüphesi olacak durumlar bulunduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Sandık Kurulu Başkanlıkları yapmıştı. Soruşturma kapsamına yanlış veri girişi yapan ilçe seçim kurulu görevlileri de dahil edilmişti.

"Görevi kötüye kullanma" ve "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un" ilgili maddelerince başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler ifadeye çağırılmaya devam ediliyor. Soruşturma kapsamında 40 şüphelinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

(Sabah)

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