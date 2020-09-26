Scooterlar sessiz bir katil olabilir

Pendik’te 20 yaşındaki Metehan Korkmaz ile Beşiktaş’ta 17 yaşındaki Okan Yıldız’ın Martı adlı elektrikli scooter kullanırken bir otomobilin çarpması sonucu can vermesinin ardından akıllara “Bu araçlar ne kadar güvenli?” sorusu geldi. AKŞAM, uzmanlara sordu; cevaplar korkuttu.

Gazi Üniversitesi KUTEM Başkanı Doç. Dr. Hayri Ulvi: “Okulların açılmasıyla lise ve üniversiteli gençler scooter’ları daha yoğun kullanacak. Bu da trafikteki çatışma risklerini arttıracak. Elektrikli scooterın hız limiti 18-25 km/h ve karayolunda sakıncalı bir taşıt. Kaldırımda ise yayalar için sessiz bir katil olabilir. Dünya çapında ise 4.6 milyon kullanıcısı var. Birçok ülke ya yasakladı ya da belli şartlar getirdi. Bir an önce yasal düzenleme olmalı ve bu süre zarfında işletmeci firmalar üretim kontrollerini artırmalı.”

PİLDE PATLAMA RİSKİ



Motosiklet Endüstrisi Derneği Genel Koordinatörü Remzi Öztürk: “Elektrikli Scooter’lar aslında bir motosiklet. M veya B sınıfı ehliyet gerekiyor. Bu araçlar pilli bir alet, caddeden geçerken pili bitebilir, patlama gibi riskleri de var. Asfalt alanlar için uygunlar. Başka araçların hızlı gittiği ana cadde veya engebeli yollarda son derece tehlikeliler.”

YASAL DÜZENLEME YOLDA



• Scooter’ların azami hızı saatte 18 km olacak.

• Otoyol, şehirlerarası yollar ve hız sınırı 50 km/s üzerinde olan yollarda kullanılmayacak.

• 18 yaş sınırı aranacak. 16-18 yaş aralığındakilere ise M ve A1 ve B sınıfı ehliyetine sahip olmak koşulu ile izin verilecek.

• Kask, dizlik, reflektör, ceket gibi koruyucu ekipman kullanımı teşvik edilecek.