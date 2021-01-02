SBK'nın milyoner bekçisi

SBK Holding’e yönelik ‘132 milyon dolarlık kara para aklama’ operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. TRTHABER’in ulaştığı bilgilere göre SBK Holding’de 5 bin TL maaşla bekçilik yapan Ziyaettin Bartık’ın İstanbul Bebek’te 7 milyon liralık villa aldığı saptandı. Bartık’ın ifadesinde “2015’te ev icradan satışa çıktı. Parayı SBK’nın sahibi Sezgin Baran Korkmaz’dan aldım. Evde oturmadım. Vergi borçlarını ödeyemeyince sattım. Parayı Korkmaz’a verecektim. ‘Borçlarını öde’ dedi, almadı” dediği öğrenildi. Ziyaettin Bartık’ın 11.5 milyon euro (103 milyon TL) sermayeli Lüksemburg’taki şirketin de sahibi olarak görüldüğü belirlendi. Bundan haberdar olmadığını belirten şüpheli “Bilgim yok, üzerime kim yaptıysa hakkımı helal etmiyorum” diye konuştu.

SEKİZ ŞİRKETİN ADRESİ AYNI

Bekçi Bartık’ın evinde 2020 yılı içinde 6 ayrı hesaptan çok yüklü miktarda gelen paraların belgeleri de bulundu. Ayrıca SBK Holding’e bağlı 8 şirketin aynı adreste olduğu belirlendi. Bu şirketler, sahte evraklarla alım satım yapıyormuş gibi gösteriliyordu. Ancak hiçbir faaliyet tespit edilmedi.

KORKMAZ BÖYLE KAÇMIŞ



SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın eşi ile 5 Aralık’ta İstanbul Havalimanı’ndan yurtdışına gittiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Korkmaz, eşiyle güvenlik noktasından geçiyor. Korkmaz daha sonra eşiyle birlikte havalimanının içerisine yöneliyor. İhtiyaç sahiplerine zarf içinde paralar dağıtan Korkmaz kamuoyunda Robin Hood olarak tanınıyordu. w DHA

