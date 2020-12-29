SBK Holding'e yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı: Şömineden yakılmış cep telefonu çıktı

SBK Holding ve bünyesindeki 6 şirkete operasyon düzenlendi. 4 ilde İstanbul merkezli operasyonda 19 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i yurt dışında, biri ise aranıyor. SBK Holding'in 132 milyonluk dolarlık kara para akladıkları tespit edildi. Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramada, şömine içerisinde yakılmış cep telefonu ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli dört ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığıyla 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü. Aralarında Sezgin Baran Korkmaz’ın da olduğu sekiz şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

ABD TARAFINDAN GERİ ALINMASI TALEBİ

ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın (SBK) Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti. ‘Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 132 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.

BİRÇOK ŞİRKETE YATIRIM YAPTILAR

2014-2018 yılları arasında Türkiye’ye gönderilen paralar ile SBK’nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı. Kingston Kardeşler Türkiye’ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK’ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.

Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve iş birliği yapan Lev Dermen de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen'in SBK’nın Türkiye’deki finansörü olduğu iddia edilmişti

KARA PARA AKLAMA, HAYALİ TİCARET TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevlilerinin ortak yürüttüğü çalışmalarda; Korkmaz ve diğer şüphelilerin kara para akladıkları, MASAK ve kolluk incelemesine yakalanmamak ve paranın izinin sürülememesi amacıyla şirketler arasında gerçekte mal ve hizmet alımı olmamasına rağmen yüksek montanlı para transferleri gerçekleştirdikleri, bu para transferlerinde şirketlerin yanı sıra üçüncü şahısların hesaplarının kullanıldığı tespit edildi.

EVİNDEKİ ŞÖMİNEDE YAKILMIŞ CEP TELEFONU BULUNDU

Operasyon sırasında SBK Holding A.Ş'nin şirket serverların yerinde olmadığı belirlendi. Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramalarda ise şömine içerisinde yakılmış halde cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi. Öte yandan potansiyel vergi mükellefi Isanne SARL unvanlı şirketin ise adresinin boş olduğu, böyle bir firmanın belirtilen adreste faaliyet göstermediği belirlendi.

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