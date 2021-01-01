SBK Holding'e yönelik kara para aklama operasyonunda, dikkat çeken detay: 5 bin lira maaşla 7 milyona villa aldı

SBK Holding'e yönelik kara para aklama operasyonuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 132 milyon TL'lik kara para aklama operasyonunda dikkat çeken detay ortaya çıktı. Şirket bekçisinin 5 bin lira maaşla çalışırken 7 milyon liralık villa aldığı ortaya çıktı. Aynı bekçi Avrupa'da bulunan bir şirketin de sahibi olduğu öğrenildi. Öte yandan Kara para akladığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri de ortaya çıktı.

TRT Haber'de yer alan habere göre SBK Holdingin Lüksemburg'taki şirketinin sahibi olarak görünen bekçi, Türkiye'deki bir şirketin yönetim kurulu başkanı olduğunu kabul etti. "Lüksemburg'takinden haberim yok, üzerime kim yaptıysa hakkımı helal etmiyorum" dedi. Aylık geliri 5 bin lira olan bekçinin 7 milyon liralık Bebek'teki villayı ise, Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği parayla aldığı belirlendi.

AYDA 5 BİN LİRALIK MAAŞLA 7 MİLYON İRALIK VİLLA

Ayda 5 bin lira geliri vardı, İstanbul Bebek'te 7 milyon liralık villa aldı. 100 milyon lira sermayeli Lüksemburg'taki şirketin de sahibiydi. Kara para aklama operasyonunun kilit şüphelilerinden, şirketin bekçisine ilişkin dikkat çeken yeni bilgiler ortaya çıktı.

HEM BEKÇİ HEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ziyaettin Bartık, SBK Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketlerinden birinde bekçilik yapıyordu. Holdingin paravan olarak kullandığı isimlerden biri olduğu anlaşıldı. Hatta şirket bekçisi olsa bile, Korkmaz'a bağlı şirketlerden birinde, yönetim kurulu başkanı olduğunu kabul etti.

KARA PARA AKLAMADA AKTİF ROL ALMIŞ

Soruşturma kapsamında Bartık'ın Bebek'te 7 milyon lira değerinde bir villa aldığı tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde kara para akladıkları değerlendiriliyor.

"2015 yılında 7 milyon liraya aldım. Ev icra üzerinden satışa çıkmıştı. Parayı Sezgin Baran Korkmaz’dan aldım. Evde hiç oturmadım. Sonra vergi borçlarını ödeyemedim, evi sattım. Parayı Sezgin Baran Korkmaz’a verecektim. 'Borçlarını öde' dedi, almadı. Ben de, benim, çoluğumun, çocuğumun borçlarımı kapattım."

Soruşturma kapsamında, holdinge bağlı 8 şirketin aynı adreste olduğu belirlendi. Bu şirketler, sahte evraklarla alım satım yapıyormuş gibi gösteriliyordu. Ancak hiçbir faaliyet tespit edilmedi.

"103 MİLYON LİRALIK ŞİRKETTEN HABERİM YOK"

Adına Lüksemburg'ta kurulmuş 11 milyon 500 bin euro, yani 103 milyon Türk Lirası sermayeli şirketten ise haberinin olmadığını iddia etti. “Bilgim yok, üzerime kim yaptıysa hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Bekçi Bartık'ın adresinde yapılan aramada, 2020 yılı içinde 6 ayrı hesaptan çok yüklü miktarda gelen paraların belgeleri de bulundu. Bartık, "suçtan kaynaklı mal varlıklarını aklama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İŞTE SEZGİN BARAN KORKMAZIN YURT DIŞINA ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ

SBK Holding A.Ş. sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı. Korkmaz, 5 Aralık'ta eşiyle birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkıyor.