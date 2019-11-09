Sayısal Loto sonuçları 30 Ekim 2019
Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Haberimiz içerisinden 30 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto 30 Ekim 2019 sonuçları; 07, 16, 21, 31, 36, 46
Sayısal Loto oyununun 1266. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 932 bin 148 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 96 kişi 6 bin 273'er lira, 4 bilen 5 bin 407 kişi 83'er lira ve 3 bilen 98 bin 555 kişi ise 12 lira 2'şer kuruş ikramiye kazandı.