Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanıyor? 18 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?

Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanıyor? Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün aratılan konular arasında ilk sırada yer alıyor. Para kazanma umuduyla bilen alan binlerce kişi çekilişin yapılacağı saati bekliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:45’te açıklanacak sonuçlar ‘aksam.com.tr’ adresinde paylaşılıyor. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiye İstanbul ve İzmir illerine çıktı. Kişi başına düşen ikramiye tutarı 1.035.671,10 TL’ydi. Haberimiz içerisinden MPİ 18 Eylül 2019 Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları Çarşamba akşamları 21:45, Cumartesi akşamları ise 21:15’te açıklanıyor. Çekiliş gerçekleşir gerçekleşmez sonuçlar haberimiz içerisine eklenecektir.

14 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 14 Eylül çekiliş sonuçları: 01, 06, 12, 15, 19, 26

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.