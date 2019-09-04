Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? 4 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?

Sayısal Loto sonuçları arama motorunda aranan konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Bireyler ‘MPİ Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? sorusunun cevabını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Dileyenler ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden çekilişi canlı olarak takip edebiliyor. Çekiliş gerçekleştikten hemen sonra sonuçlar ‘aksam.com.tr’ adresi üzerinden yayınlanıyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı…

4 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sayısal Loto 4 Eylül çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Çarşamba akşamı Şans Topu oyunu da düzenlendiği için Sayısal Loto sonuçları saat 21:45’de belli olacak. Çekiliş gerçekleştikten hemen sonra haberimiz içerisinde yer alacaktır.

31 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

31 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 07, 17, 22, 36, 43, 44

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.