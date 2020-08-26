Sayısal Loto 26 Ağustos 2020 sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları 26 Ağustos 2020 belli oldu! Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından saat 21.30'da açıklandı. Haftada 3 kez pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları düzenlenen çekiliş Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü ve noter heyeti huzurunda gerçekleştiriliyor. Son çekilişlerde 6 bilen kimse olmadığı için 55.522.185 TL devir tutarı bulunuyordu. Bu akşam gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları haberimizde yer alıyor.

SAYISAL LOTO 26 AĞUSTOS 2020 SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Heyecanla beklenen Sayısal Loto sonuçları saat 21.30'da açıklandı. Tam 56 milyon TL büyük ikramiye tutarının yer aldığı çekiliş Milli Piyango İdaresi ve noter heyeti huzurunda gerçekleştirildi. İşte bu akşamın şanslı numaraları...

Sayısal Loto sonuçları 26 Ağustos Çarşamba: 13, 27, 38, 58, 59, 67 + 45 (Joker)

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

24 Ağustos sonuçları: 45, 27, 88, 38, 58, 11 + 33 (Joker)

SAYISAL LOTO’DA

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …