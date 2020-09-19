Sayısal Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 19 Eylül 2020

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. Para kazanma hayali kuran binlerce kişinin merak ettiği Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından haftanın 3 günü yapılıyor. Toplamda 62.209.871 devir tutarının bulunması nedeniyle çekilişe olan katılım da yoğun oluyor. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçları 19 Eylül 2020 açıklandı mı?



SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar bu akşam saat 21.30'da açıklanacak ve hemen ardından haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.