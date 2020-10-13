Sayısal loto sonuçları ikramiye Gaziantep'e vurdu 5 ocak 2019 Milli Piyango sayısal çekiliş sonucu

5 Ocak 2019 Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları açıklandı, Son 3 çekiliştir devir eden Sayısal loto çekilişinde bu hafta neler olacak. 5 ocak 2019 cumartesi günü çekilecek olan Sayısal loto sonuçlarını bu başlık altında görebilirsiniz.

Sayısal Loto çekiliş amacıyla kuponlarını dolduran vatandaşlar sonucu Araştırmaya başladı. Sayısal Loto’da kazandıran numaralar canlı yayında Milli Piyango İdaresinde doğrultusunda saptandı . Çarşamba ve Cumartesi akşamları uygulanan Sayısal Loto çekilişinde bu hafta büyük ikramiye hangi şanslı numaralara çıktı merak ediliyor. Bir başka merak hususu ise Sayısal Loto sonucu

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Kazandıran rakamlar böyle oldu;

Sayısal Loto şanslı rakamlar nelerdir ? sorusundan önce şu verileri hatırlatalım. Milli Piyango’nun loto oyunları kapsamında çıkarmış bulunduğu ilk oyun olma özelliğini taşıyan Sayısal Loto için umut kapısı olmuş halde . İşsizliğin had safhada bulunduğu , ekonomik krizin etkilerinin hala devam ettiğimiz Türkiye’de insanlar kısa yoldan para kazanmanın peşinde her hafta loto bayilerinde. Dünyada öncelikle Lothar Lammers doğrultu ından yaratılan Sayısal Loto öncelikle 1955 sene ında “Loto -49’dan 6” ismi ile Almanya’da oynanmıştır. Ardından Tüm dünyaya yayılarak, 1996 senesinde Türkiye’de oynanmaya başlamıştır. bugünümüzde sayısal oyunlar kategorisinde en çok oynanan oyundur.

Sayısal Loto 1’den 49’a kadar bulunan sayı kümesi içerisinden 6 farklı sayının seçilmesiyle oynanıyor. Yapılacak çekişte 6, 5,4 ve 3 sayıyı Beraber ön görü edenler ikramiye kazanma hakkını elde ediyor. Sayısal Loto uygulanan son değişiklikle bir haftada 6 bilen çıkmaması halinde bir ileri haftaya devreden tutar 3 çekilişle sınırlı tutulmuştur. uygulanan düzenlemeyle 4.haftada da 6 bilen şahıs çıkmazsa önceki haftalarda biriken tutarlarla Beraber 5 bilenlere dağıtılmaktadır. Bu program da oyunun daha cazip duruma gelmesini dayanıklı ıştır ve insanlar amacıyla sayısal loto şanslı rakamlar ile umut kapısı olmaya devam etmiştir.

Sayısal loto da ikramiyeler büyüklüğüne göre bayiler, Milli Piyango şubeleri ya da Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından ödeniyor. Çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zamanaşımına uğramış oluyor.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR ?

Oyunu ister kendiniz dolduracağınız kuponlarla ,ister kolon sayısını görevliye söyleyerek makinaya oynatabilirsiniz. 1-49 arasındaki sayılardan seçilecek 6 adet sayıyla 3-4-5 ya da 6 adet doğru tahmin yapılması hedeflenir. Sayısal loto sonuçları her hafta cumartesi 21.30’dan sonra duyurulur. 18 yaşının altında olanlar bu oyunu oynayamazlar, ikramiye kazanmış olsalar bile bunu talep edemezler. Reşit olmayanlara bu oyunu oynatmak da kanunen suç teşkil etmektedir. Sayısal loto da kolon başına 1 TL ücret alınmaktadır. Bir kuponun tamamı doldurulduğu takdirde 8 TL’lik ücret ödenmesi gerekmektedir.

Sayısal Loto’nun 9 Ocak 2016 tarihinde yapılacak 1.000 çekilişinin büyük bir ilgiyle takip edileceği ve talebin maksimum düzeyde olacağı tahmin edilmektedir.

En çok rağbet gösterilen şans oyunlarından birisi olan Sayısal Loto Milli Piyango idaresi tarafından bu akşam belirleniyor.

Sayısal Loto da bir önceki çekiliş sonuçlarda ise 6 bilen çıkmayıp 3.326.971,38 TL ile üçüncü kez devretti. 5 bilen kişi sayısı 55 oldu ve kişi başına düşen ikramiye 7.454,35 TL olarak belirlendi. 4 Bilen kişi sayısı 3.476 kişi oldu ve her bir kişi 86,80 TL ikramiye kazandı. 3 bilen kişi sayısı ise 68.120 kişi olup 12,55 TL ikramiye kazanmışlardır.

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OLASILIK ÇOK DÜŞÜK DE OLSA ŞANSINIZ VAR

Aslında sayısal loto tamamen şansa dayalı bir oyundur. Amaç da sayısal loto da şanslı sayılar dizinine ulaşmaktır. Oyun tamamen olasılık ihtimalleri üzerine kurulu, 49 sayıdan doğru 6 sayıyı bilme ihtimali 14 milyonda birdir.

“Ya çıkarsa”, “çıkmaz demeyin, şansınızı deneyin ,” belki de sıra sizde” “şansınızı deneyin, size de çıkabilir” sloganlarıyla hepimiz şans oyunlarını oynayarak çıkacak paraların hayallerini kurmuşuzdur. Ortadaki ikramiye hepimizin başını döndürmekte, o şanslı 6 rakamı bulabilmek için farklı matematiksel yöntemler kullanılmakta. Loto analizleri için artık internette siteler açılıp, bilgisayar programları geliştiriliyor.

Sayısal lotoda altı rakamın gelme olasılığı yapılan her kolonda eşit. Yani ardışık devam eden sayıları kupona koymakla, karışık sayıları oynamak arasında hiçbir fark yok. Bütün ihtimaller tutabilir. Ama sayısal loto da ard arada 3 sayının çıktığı pek görülmemişti. Yani bir haftada 24-25 ve 26 sayıları kuponda hiç yer almamıştır. Düşük de olsa bunun ihtimali yok değildir.

Doğrusu burada matematikten çok hayal gücünün, inatçılığın önemi ortaya çıkıyor. Rakamları hissetmek, her hafta oynamak şansınızı biraz daha arttırıyor.. İnsanlar her hafta şansını deniyor. Sınırlarını zorluyor. Sayısal loto şanslı sayıları bulmaya çalışıyor.