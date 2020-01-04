Sayısal Loto sonuçları 4 Ocak 2020 açıklandı mı? MPİ Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Kolay yoldan para kazanmak isteyenler 4 Ocak Sayısal Loto sonuçları şanslı rakamlarını merak ediyor. Bilet sorgulama işlemi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ‘Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?’ sorusunu aratıyor. Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen çekiliş ‘mpi.gov.tr’ adresinden canlı olarak yayınlanıyor. Son 4 çekilişte de 6 bilen kimse olmayınca 6.476.811,92 TL devir tutarı bulunuyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları 4 Ocak 2020 açıklandı mı? İşte cevabı…
4 Ocak Sayısal Loto sonuçları bugün aratılan konular arasında yerini alıyor. MPİ Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorusunun yanıtını merak eden vatandaşların gözü açıklanacak şanslı rakamlarda. Milli Piyango İdaresi tarafından İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları ‘millipiyango.gov.tr’ ve ‘aksam.com.tr’ adresleri üzerinden yayınlanıyor. 8 milyon TL üzerinde büyük ikramiye olması çekilişe olan ilgiyi artırıyor. Haberimiz içerisinden 4 Ocak 2020 Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz
MPİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15’te açıklanacak ve açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI
1 Ocak sonuçları: 13, 25, 32, 33, 34, 49
SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.
SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR
Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik
38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …
3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …
5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …
14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …
15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …