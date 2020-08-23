22 Ağustos Sayısal Loto sonuçları yayında! MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl?

22 Ağustos tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile büyük ikramiyenin sahibi belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Sayısal Loto çekilişi ile şanslı rakamlar açıklanıyor. Sonuçlar “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Güncellenen çekiliş takvimine göre Çılgın Sayısal Loto artık haftanın üç günü, şans oyunu seven vatandaşları heyecanlandırmaya devam edecek. Dünkü çekiliş, haftanın üçüncü ve son çekilişi olmuş oldu.

22 AĞUSTOS TARİHLİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 21.30 itibariyle açıklandı.

Sayısal Loto çekilişi 22 Ağustos sonuçları: 1, 70, 55, 8, 18, 51

Joker numara: 36

Yenilenen çekiliş takvimine göre Çılgın Sayısal Loto haftanın 3 günü çekiliyor. Sonuçlar, MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto 19 Ağustos sonuçları şanslı rakamlar: 34, 47, 32, 89, 33, 82+86

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.