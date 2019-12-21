Sayısal Loto sonuçları 21 Aralık 2019 açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekiliyor?

Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçları 21 Aralık Cumartesi günü aratılan konular arasında yerini aldı. Bilet sorgulama işlemi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ‘Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekiliyor?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. İdare tarafından İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen çekiliş ‘mpi.gov.tr’ adresinden canlı olarak yayınlanıyor. Bir önceki çekilişte 6 bilen 1 kişi 3.166.035,30 TL’nin sahibi oldu. Peki, 21 Aralık 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto sonuçları; Çarşamba akşamları 21:45, Cumartesi akşamları ise 21:15’te açıklanıyor. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

18 Aralık sonuçları: 01, 06, 13, 24, 25, 37

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …