Sayısal Loto sonuçları 13 Haziran 2020 açıklandı | Milli Piyango çekiliş sorgulama

Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 13 Haziran 2020 tarihinde saat 21:15'te açıklandı. Sayısal Loto'da büyük ikramiye 4 milyon lira olarak açıklandı.

İŞTE ÇIKAN ŞANSLI NUMARALAR

Milli Piyango İdaresi tarafından 13 Haziran 2020 tarihinde noter huzurunda çıkan şanslı numaralar belli oldu. İşte o numaralar: 1, 10, 18, 20, 31, 49

SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sitesinde şans oyunu 13 Haziran 2020 tarihinde saat 21:15'te başlayacak. 6 şanslı numara belli olduktan 15-20 dakika sonra büyük ikramiye dair veriler açılanacak.

KAÇ KEZ DEVRETTİ?

Şans oyununda 2 devir gerçekleşti. Devreden ikramiye tutarı 2 milyon 187 bin 831 lira 90 kuruş. Önceki devrin tutarı ise 1 milyon 600 bin 524 lira 52 kuruş. 13 Haziran'da büyük ikramiyenin 3 milyon lira olması bekleniliyor.

İKİ HAFTADIR HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

Şans oyununda 6 Haziran'da ilk devir gerçekleşmişti. 6 Haziran'da çıkan numaralar "05 11 24 39 41 44" olarak açıklandı. 10 Haziran'da ise ikinci devir gerçekleşti. Devreden ikramiye numaraları "15 16 25 26 36 39" olarak açıklandı. İki haftadır üst üste çıkan numara yok.

BÜYÜK İKRAMİYEYE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

Büyük ikramiye kişi şayet 3 veya 4 numara bulursa, herhangi bir loto bayisinden alabilir. Büyük ikramiyede 5 bilen olursa, isterse loto bayisinden isterse Milli Piyango İdaresi şubelerinden alabilir. Büyük ikramiyede şayet tüm numaraları bilen olursa, ikramiyeyi loto bayilerinden alamıyor. Büyük ikramiyeyi genel veya şube müdürlüklerinden alabilir.