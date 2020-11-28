Sayısal Loto çekilişi bugün saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto sonuçları 28 Kasım 2020
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam Seda Sayan'ın sunumuyla Tv8 canlı yayınında açıklanacak! Sayısal Loto 28 Kasım 2020 sonuçları ile beraber 83.580.520 TL'nin sahibi ya da sahipleri aranacak. Çılgın Sayısal Loto'nun yeni döneminde 1'den 90'a kadar sıralı sayılar içerisinden 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere toplamda 3 gün yapılan çekilişler Sisal Şans yetkilileri ve noter heyeti huzurunda gerçekleştiriliyor. Dileyenler çekilişi MP TV canlı yayını üzerinden takip edebiliyor. 28 Kasım Sayısal Loto sonuçları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sayısal Loto sonuçları bugün gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 83.580.520 TL’yi aştı! Dev büyük ikramiye havuzu ile talihlisini ya da talihlilerini arayan Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşamki çekilişi Seda Sayan’ın sunumuyla Tv8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Dileyenler çekiliş sonuçlarına ‘millipiyangoonline.com’ adresi üzerinden ulaşabilecek. Dünya Piyango Birliği standartlarına göre gerçekleştirilen çekiliş noter heyeti huzurunda gerçekleştirilecek. Peki, Sayısal Loto ne kadar devretti, büyük ikramiye ne kadar?
SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam Seda Sayan’ın sunumuyla Tv8 ekranlarında canlı olarak gerçekleştirilecek. Saat 21.45’te gerçekleştirilecek çekilişin ardından şanslı numaraları haberimiz içerisinden hızlıca öğrenebilir ve sorgulayabilirsiniz!
SAYSAL LOTO NE KADAR DEVRETTİ, BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Sayısal Loto’da devreden büyük ikramiye tutarı 83.580.520 TL. Bu akşam gerçekleştirilecek çekiliş ile beraber büyük ikramiyenin talihlileri aranacak.
GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI
25 Kasım sonuçları: 39, 42, 46, 53, 78, 87 + 90 (Joker)
SAYISAL LOTO’DA YENİ DÖNEM BAŞLADI
Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Çılgın Sayısal Loto; “millipiyangonline.com” üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.