Sayısal Loto çekilişi bugün saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto sonuçları 28 Kasım 2020

Sayısal Loto sonuçları bugün gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 83.580.520 TL’yi aştı! Dev büyük ikramiye havuzu ile talihlisini ya da talihlilerini arayan Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşamki çekilişi Seda Sayan’ın sunumuyla Tv8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Dileyenler çekiliş sonuçlarına ‘millipiyangoonline.com’ adresi üzerinden ulaşabilecek. Dünya Piyango Birliği standartlarına göre gerçekleştirilen çekiliş noter heyeti huzurunda gerçekleştirilecek. Peki, Sayısal Loto ne kadar devretti, büyük ikramiye ne kadar?



SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam Seda Sayan’ın sunumuyla Tv8 ekranlarında canlı olarak gerçekleştirilecek. Saat 21.45’te gerçekleştirilecek çekilişin ardından şanslı numaraları haberimiz içerisinden hızlıca öğrenebilir ve sorgulayabilirsiniz!

SAYSAL LOTO NE KADAR DEVRETTİ, BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Sayısal Loto’da devreden büyük ikramiye tutarı 83.580.520 TL. Bu akşam gerçekleştirilecek çekiliş ile beraber büyük ikramiyenin talihlileri aranacak.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

25 Kasım sonuçları: 39, 42, 46, 53, 78, 87 + 90 (Joker)

SAYISAL LOTO’DA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Çılgın Sayısal Loto; “millipiyangonline.com” üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.