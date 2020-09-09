Sayısal Loto çekilişi bugün kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto sonuçları 9 Eylül 2020

Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı olarak gerçekleştirilen çekilişle belli olacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından değiştirilen yeni sisteme göre Sayısal Loto sonuçları artık pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilecek. Son çekilişlerden kalma devir tutarlarıyla beraber 60 milyon TL’den fazla büyük ikramiye bulunuyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları 9 Eylül 2020 açıklandı mı?



9 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI BU AKŞAM SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30’da belli olacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından açıklanan yeni sisteme göre çekiliş artık pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak. Çekilişin sonuçları belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

07 Eylül sonuçları: 30, 35, 57, 71, 73, 77 + 24 (Joker)

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …