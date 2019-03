27 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası

Sayısal Loto sonuçları 27 Mart Çarşamba akşamı açıklanıyor ve kazandıran numaralar belli oluyor. Milli Piyango İdaresi’nin Ankara Balgat’ta bulunan binasında çekilişi yapılacak Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında ikramiye sahibini buluyor. Sayısal Loto’nun son çekilişinde 1.513.687,77 TL değerinde ikramiye devretmişti. İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

SAYISAL LOTO 27 MART ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

27 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın sonuçlarına göre 2. kez devir yaşandı ve 2.527.396,28 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 94 kişi 4.542,00 TL, 4 bilen 4.497 kişi 71,80 TL, 3 bilen 81.451 kişi ise 11,10 TL ikramiye kazandı.

Sayısal Loto 23 Mart çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın çekiliş sonuçlarına göre; 6 bilen kimse çıkmadı ve 1.513.687,77 TL değerinde ikramiye gelecek çekilişe devretti. 5 bilen 84 kişi 7.589,95 TL, 4 bilen 6.074 kişi 79,20 TL, 3 bilen 119.038 kişi ise 11,35 TL değerinde ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dâhilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube

Müdürlükleri 500.000 TL'ye kadar) ödenmektedir.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İlk olarak Sayısal Loto oynamak için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Daha düşük yaşta olanların oynaması kesinlikle yasaklanmıştır. Daha sonra, oynayabileceğiniz anlaşmalı noktalara gittiğiniz zaman, ister kendiniz kolona 6 farklı rakam seçerek, isterseniz direkt olarak makineye oynatabileceğiniz bir yapıyla 1 ile 49 arasında yer alan sayılardan seçebilirsiniz. 6 adet rakam seçtikten sonra, 3, 4, 5 veya 6 adet rakam bilmek amacıyla yapacağınız tahminler sonucunda da kazançlarınız değişecektir.

Genel mantık olarak tahmin üzerine şans oyunu olarak belirtilen Sayısal Loto, 6 bilmek için 14 milyonda 1 ihtimaliniz olduğunu unutmamanız gereken bir oyundur. Oluşturacağınız her bir kolon başına 1.5 TL ücret ödemeniz gerekecek olan Sayısal Loto oyununda, toplam 6 kolon oluşturduğunuz zaman 9 TL’lik ödeme yapmanız gerekecektir. Uygun fiyatla oynayabileceğiniz ve her hafta değişen büyük ikramiye tutarının artması, hayatınızı bir anda değiştirecek olasılığın bulunduğu bir heyecana ulaşmanızı da sağlayacaktır. Hem heyecanlı olarak haftalık takip edebileceğiniz, hem de ikramiye tutarlının her hafta değişmesi sonucunda farklı tutarda kazançlar sağlayabileceğiniz Sayısal Loto oyununu oynamak için, belirli noktalardan da destek alabilirsiniz.

SAYISAL LOTO İKRAMİYE BEDELLERİ NELERDİR?

Sayısal Loto oyununda önceden ne kadar kazanç sağlanacağını belirlemek mümkün değildir. Bunun sebebi, ne kadar çok insan oynar ve kolon oluşturursa, ortaya çıkacak kazancında o kadar fazla artmasıdır. Bununla birlikte, her hafta bir önceki tutarlar hesaplanarak 3 bilen, 4 bilen, 5 bilen ve 6 bilerek toplam ikramiyeyi alacak kişilere sunulacak tutarlarda çekiliş yapılmadan önce belirtilmektedir. Sürekli olarak yenilenen ikramiye sistemiyle birlikte, ne kadar uzun süre kazanan olmazsa, son kazananın ikramiyesi de o kadar artmaktadır.

Sayısal Loto, havuz sistemiyle gerçekleştirilen, gelen para kadar ikramiye dağıtan bir sistem üzerine kurulmuştur. Tüm haramcalar ve vergiler çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan tutarı şanslı kişilere sunacak olan bu oyunla birlikte sizlerde 6 bilerek büyük ikramiyeyi kazanacak şanslı kişi olabilirsiniz.