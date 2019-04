Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama 20 Nisan Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto 20 Nisan sonuçları merak edilen konuların başında yer alıyor. Sayısal Loto, haftada iki gün olmak üzere Çarşamba ve Cumartesi düzenlenmektedir. Sayısal Loto’da geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. Talihlisini bekleyen büyük ikramiye ise tam 860 bin 281 lira 76 kuruş! Bu hafta 1210’usu çekilecek olan Sayısal Loto’nun 20 Nisan sonuçlarını haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

20 NİSAN 2019 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 20 Nisan sonuçlarına göre çıkan numaralar:

7-26-30-36-43-49

SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 17 NİSAN 2019

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1210'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 10, 18, 23, 24 ve 42 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1210'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 860 bin 281 lira 76 kuruş devretti.

Çekilişte 5 bilen 80 kişi 4 bin 530 lira 5 kuruş, 4 bilen 3 bin 697 kişi 74 lira 30 kuruş ve 3 bilen 70 bin 647 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 403 bin 611 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 898 bin 693 lira 17 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 503 bin 87 lira 28 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İlk olarak Sayısal Loto oynamak için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Daha düşük yaşta olanların oynaması kesinlikle yasaklanmıştır. Daha sonra, oynayabileceğiniz anlaşmalı noktalara gittiğiniz zaman, ister kendiniz kolona 6 farklı rakam seçerek, isterseniz direkt olarak makineye oynatabileceğiniz bir yapıyla 1 ile 49 arasında yer alan sayılardan seçebilirsiniz. 6 adet rakam seçtikten sonra, 3, 4, 5 veya 6 adet rakam bilmek amacıyla yapacağınız tahminler sonucunda da kazançlarınız değişecektir.

Genel mantık olarak tahmin üzerine şans oyunu olarak belirtilen Sayısal Loto, 6 bilmek için 14 milyonda 1 ihtimaliniz olduğunu unutmamanız gereken bir oyundur. Oluşturacağınız her bir kolon başına 1.5 TL ücret ödemeniz gerekecek olan Sayısal Loto oyununda, toplam 6 kolon oluşturduğunuz zaman 9 TL’lik ödeme yapmanız gerekecektir. Uygun fiyatla oynayabileceğiniz ve her hafta değişen büyük ikramiye tutarının artması, hayatınızı bir anda değiştirecek olasılığın bulunduğu bir heyecana ulaşmanızı da sağlayacaktır. Hem heyecanlı olarak haftalık takip edebileceğiniz, hem de ikramiye tutarlının her hafta değişmesi sonucunda farklı tutarda kazançlar sağlayabileceğiniz Sayısal Loto oyununu oynamak için, belirli noktalardan da destek alabilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞLERİ NASIL YAPILIR?

Sayısal Loto oyunu, her Çarşamba ve Cumartesi günü, Milli Piyango Genel Merkezinde Noter huzurunda çekilişle ikramiye dağıtmaktadır. Çekiliş yapılacağı zamanlarda, 49 farklı top 1 kürenin içerisine koyulduktan sonra karıştırılmaya başlar. Karıştırılan kürenin içerisinde 49 farklı top olduğu gibi; her sayının çıkma ihtimali de 1/49 olarak belirtilmektedir. Bununla birlikte, toplamda 6 top çekilerek şanslı sayılar ortaya çıkar. Ardından, noter huzurunda onaylandıktan sonra ilan edilmektedir. İkramiyeler de her seferinde farklı tutarlara ulaşacağı gibi; Çarşamba günü çekilen rakamları hiç kimsenin bilmemesi halinde, Cumartesi günü olacak çekilişe aktarılıp, Cumartesi’de bilinmediği takdirde, bir sonraki haftaya aktarılacaktır. Bu şekildeki bir döngüyle ilerleyen Sayısal Loto’da ikramiye alındıktan sonra bakiye sıfırlanarak, bir sonraki çekilişe kadar havuzda biriken para tutarı ilk çekilişle talihlisine verilecektir.

SAYISAL LOTO İKRAMİYE BEDELLERİ NELERDİR?

Sayısal Loto oyununda önceden ne kadar kazanç sağlanacağını belirlemek mümkün değildir. Bunun sebebi, ne kadar çok insan oynar ve kolon oluşturursa, ortaya çıkacak kazancında o kadar fazla artmasıdır. Bununla birlikte, her hafta bir önceki tutarlar hesaplanarak 3 bilen, 4 bilen, 5 bilen ve 6 bilerek toplam ikramiyeyi alacak kişilere sunulacak tutarlarda çekiliş yapılmadan önce belirtilmektedir. Sürekli olarak yenilenen ikramiye sistemiyle birlikte, ne kadar uzun süre kazanan olmazsa, son kazananın ikramiyesi de o kadar artmaktadır.

Sayısal Loto, havuz sistemiyle gerçekleştirilen, gelen para kadar ikramiye dağıtan bir sistem üzerine kurulmuştur. Tüm harcamalar ve vergiler çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan tutarı şanslı kişilere sunacak olan bu oyunla birlikte sizlerde 6 bilerek büyük ikramiyeyi kazanacak şanslı kişi olabilirsiniz.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINABİLİR?

Birçok farklı alandan ikramiyelerini ödemeye çevirebileceğiniz gibi; her bilen içinde farklı yerlerde ödeme yapılmaktadır. Kazancınızın miktarı arttıkça, ödeme alabileceğiniz yerlerde değişmektedir. Temel olarak 3, 4, 5 ve 6 bilenlerin farklı alanlarda ödeme almasının sebebi de, direkt olarak Sayısal Loto üzerinde yapılan düzenlemelerden kaynaklıdır.

Buna göre;

3 ve 4 bilen şanslılar Loto bayilerinden,

5 bilen şanslılar Loto bayilerinden ve MPİ Şubelerinden,

6 bilenler ise; 500 bin TL’ye kadar şubelerden, 500 bin TL üzerindeki tutarları da Milli Piyango Genel Merkezi üzerinden tahsil edebilirler.