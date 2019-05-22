Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0968
  • 6,8151
  • 250.282
  • 84.125
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

15 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyunu sevenler tarafından araştırılıyor. Her hafta milyonlarca lira ikramiye dağıtılan ve iki defa çekilişi yapılan Sayısal Loto’da heyecan sürüyor. 15 Mayıs Sayısal Loto sonuçları hakkında meraklı bekleyiş sürüyor.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 82 kişi 4 bin 826 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 46 kişi 73 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 73 bin 212 kişi 11 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte, toplam 1 milyon 533 bin 239 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 981 bin 655 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 549 bin 549 lira 45 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1217'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 180 bin 268 lira 81 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 4 bin 898 lira 85'er kuruş, 4 bilen 6 bin 761 kişi 66 lira 45'er kuruş, 3 bilen 122 bin 360 kişi 10 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Üniversite mezuniyet töreninde, mezuniyetini ters takla atarak kutlamak isteyen bir genç, kafasının

Mezuniyet Kutlamasında Ters Takla Attı, Kafasının Üstüne Çakıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Başlarını belaya sokan hayvanların zor anları

ABD'nin S-400 rahatsızlığı: S-400 alımını iptal edin