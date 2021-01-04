Sayısal Loto 4 Ocak 2021 sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Bu akşam gerçekleştirilecek Sayısal Loto 4 Ocak 2021 sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi Çılgın Sayısal Loto sonuçları pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştiriliyor. Para kazanma hayali olan kişilerin tercih ettiği çekilişler Dünya Piyango Birliği standartlarına göre yapılıyor. Dileyenler çekilişi ‘millipiyangoonline.com’ adresi üzerinden canlı olarak takip edebiliyor. MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam saat 21.30’da açıklanacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek çekilişin ardından şanslı numaraları haberimiz içerisinden hızlıca öğrenebilir ve sorgulayabilirsiniz!

SAYSAL LOTO NE KADAR DEVRETTİ, BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Sayısal Loto’da devreden büyük ikramiye tutarı 93.784.606 TL. Bu akşam gerçekleştirilecek çekiliş ile beraber büyük ikramiyenin talihlileri aranacak.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

2 Ocak sonuçları: 03, 07, 09, 22, 27, 70 + 20 (Joker)

SAYISAL LOTO’DA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Çılgın Sayısal Loto; “millipiyangonline.com” üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.