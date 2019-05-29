Sayısal Loto 29 Mayıs çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Sayısal loto çekiliş sonuçları birçok insan tarafından merak edilip araştırılıyor. 29 Mayıs Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandığı zaman bu haber üzerinden yayınlanacak.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman yayınlanacak?

Sayısal loto çekiliş sonuçları saat 21:15’de Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanacaktır.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto nedir?

Sayısal Loto: Üzerinde birden kırk dokuza değin sayılar bulunan ve bir küre içinde döndürülen kırk dokuz küçük top arasından bir bir bırakılan altı küçük topla çekiliş yapılan, düşen altı toptaki sayıları belli kurallara göre bilmeye dayanan, parayla oynanan bir talih oyunudur.

Sayısal Loto 1'den 49'a kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 6 farklı sayının seçilmesiyle oynanır. Yapılan çekişte 6 bilen, 5 bilen, 4 bilen ve 3 sayıyı birlikte tahmin edenler ikramiye kazanma hakkını sahip olurlar. Ayrıca sayısal loto yapılan son kural değişikliğiyle 3 çekilişte 6 bilen çıkmaz ise bir sonraki haftaya devreden tutarla birlikte 5 bile büyük ikramiyeyi kazanma şansına sahip oluyor.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri:

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.