Sayısal Loto 23 Mart 2019 çekiliş sonuçları

Sayısal Loto 23 Mart çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın çekiliş sonuçlarına göre; 6 bilen kimse çıkmadı ve 1.513.687,77 TL değerinde ikramiye gelecek çekilişe devretti. 5 bilen 84 kişi 7.589,95 TL, 4 bilen 6.074 kişi 79,20 TL, 3 bilen 119.038 kişi ise 11,35 TL değerinde ikramiye kazandı.