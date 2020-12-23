Sayısal Loto 23 Aralık çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto çekilişi bilet sonucu sorgulama işlemi

Şans oyunu severlerin heyecan ve merakla beklediği 23 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Şanslı numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye kazanmak isteyenler tarafından araştırılan 23 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı haberimizde. İşte 23 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (23 ARALIK)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) İstanbul stüdyolarında gerçekleşen MP TV canlı çekilişiyle 23 Aralık Sayısal Loto sonuçları ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 23 Aralık Sayısal Loto sonuçları: 42 - 72 - 27 - 12 - 89 - 52 + 33 (JOKER)

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.