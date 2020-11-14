Sayısal Loto 14 Kasım 2020 sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MPİ Sayısal Loto 14 Kasım 2020 sonuçları için geri sayım başladı! Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün Seda Sayın’ın sunumuyla Tv8 ekranlarında canlı olarak gerçekleştirilecek. Toplam büyük ikramiye havuzunun 79.370.636 TL’yi aştığı oyun şans oyunu severlerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Sisal Şans yetkilileri ve noter heyeti huzurunda düzenlenen çekiliş Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto sonuçları sorgulama ve tüm detaylar haberimizde...



14 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto sonuçları bu akşam Seda Sayan'ın sunumuyla Tv8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Saat 21.45'te gerçekleştirilecek çekilişin sonuçları belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

11 Kasım sonuçları: 12, 20, 38, 72, 74, 87 + 14 (Joker)

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …