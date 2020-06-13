Sayısal Loto 13 Haziran 2020 sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

1131. hafta Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı! Sayısal Loto 13 Haziran 2020 sonuçları kolay yoldan para kazanmak isteyenler tarafından merak ediliyor. 1’den 49’a kadar dizili sayı kümesi içerisinden 6, 5, 4 ve 3 şanslı rakamı bilenler para kazanmaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi ve noter heyet huzurunda düzenlenen çekiliş Ankara Kızılay’da bulunan hizmet binasında gerçekleştiriliyor. 1131.si gerçekleştirilecek Sayısal Loto sonuçları ilgili detaylar haberimizde...



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SAYISAL LOTO SONUÇLARI 13 HAZİRAN 2020 AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından 1131.si gerçekleştirilecek Sayısal Loto 13 Haziran 2020 sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar saat 21.15’te gerçekleştirilecek çekiliş sonrasında belli olacak ve hemen ardından haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

10 Haziran sonuçları: 15, 16, 25, 26, 36, 39

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …