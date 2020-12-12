Sayısal Loto 12 Aralık 2020 sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto ne kadar devretti?

Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı! 12 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün düzenlenecek çekilişin ardından açıklanacak. Tv8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak çekilişin sunuculuğunu Seda Sayan yapacak. Dev büyük ikramiye havuzu ile kolay yoldan para kazanmak isteyen kişilerin ilgisini çeken çekiliş sonuçları ‘millipiyangoonline.com’ adresi üzerinden paylaşılıyor. Çekilişte toplamda 87.504.231 TL devir tutarı bulunuyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanıyor?



SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam saat 21.45’de Seda Sayan’ın sunumuyla Tv8 ekranlarında açıklanacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek çekilişin ardından şanslı numaraları haberimiz içerisinden hızlıca öğrenebilir ve sorgulayabilirsiniz!

SAYSAL LOTO NE KADAR DEVRETTİ, BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Sayısal Loto’da devreden büyük ikramiye tutarı 87.504.231 TL. Bu akşam gerçekleştirilecek çekiliş ile beraber büyük ikramiyenin talihlileri aranacak.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

9 Aralık sonuçları: 09, 13, 27, 53, 62, 90 + 24 (Joker)

SAYISAL LOTO’DA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Çılgın Sayısal Loto; “millipiyangonline.com” üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.