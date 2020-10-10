Sayısal Loto 10 Ekim 2020 sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanır?

Sayısal Loto sonuçları bugün gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. 10 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken gözler MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekilişe çevrildi. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirilen çekiliş en çok tercih edilen şans oyunları arasında yer alıyor. Toplamda 68.742.871 TL devir tutarının bulunduğu çekilişte bu akşam büyük ikramiyenin sahibi aranacak. Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim 2020 ile ilgili tüm detaylar haberimizde...



10 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bu akşam yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 21.30’da belli olacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü ve noter heyeti huzurunda MP TV üzerinde gerçekleştirilen çekilişin sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecek ve şanslı rakamlara ulaşabileceksiniz.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

07 Ekim sonuçları: 17, 26, 37, 38, 41, 85 + 67 (Joker)

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …