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19 Eylül 2020 Cumartesi 09:14 | Son Güncelleme:

Sayıları artınca harekete geçildi: İzmir'de değnekçi avı

Sayıları artınca harekete geçildi: İzmir'de değnekçi avı
DHA

İzmir'de "değnekçi" diye bilinen korsan otoparkçıların artması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Alsancak'taki Plevne Bulvarı'nda operasyon düzenleyen polisler 5 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir'de yol kenarına araçlarını park eden vatandaşlardan para tahsil eden "değnekçilerin" sayısı her geçen gün artıyor. Alsancak'taki Plevne Bulvarı'nda dün düzenlenen operasyonda, korsan otoparkçılık yaptığı gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA'da yer alan habere göre, Korsan otoparkçılara yönelik denetimlerini artıran polis, operasyonlarla değnekçiliğin önüne geçmek için nöbet tutuyor. Özellikle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yıllardır konuşlanan çok sayıda korsan otoparkçıya ‘dur’ demek için hastanenin çevresinde nöbet tutan ekipler görevlendirdi. Çeşitli şubelere mensup 10 polis, yaklaşık 15 gündür devriye gezdikleri hastane çevresini korsan otoparkçılardan temizledi.

15-20 LİRA ÜCRET TAHSİL EDİYORLAR

Şüpheliler, kendilerine park yeri sağlayabileceklerini anlatmak için önlerinden geçen araç sürücülerinden park yeri için 15-20 lira ücret talep ediyor.

Araçlarına zarar vereceklerini düşünerek istemeden de olsa değnekçilere istenen parayı veren vatandaşlar, korsan otoparkçılara karşı düzenlenen operasyonlardan memnun.  

<p>EDİTÖR: Eda Cabul</p>

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