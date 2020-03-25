Savunmadan sağlık sektörüne güç! Medikal başşlığı altında 6 sağlık projesi yer alıyor

ASELSAN, Biosys firması ile 2018 yılından itibaren yerli solunum cihazı üretmek için kolları sıvarken, bunun yanı sıra Savunma Sanayi Başkanlığının (SSB) ürün kataloğunda medikal başlığı altında 6 sağlık projesi yer alıyor.

KANAMA DURDURUCU

Kan pıhtılaşmasını hızlandırarak kanamaların kontrolünü sağlayan ve kanamayı durduran yerli tampon malzeme de SSB'nin ürün kataloğunda... Tampon, ciddi yaralanmalarda hızlı pıhtılaşmayı sağlayıp 90 saniyede kanamayı durdurabiliyor.

RADYOLOJİ CİHAZI

ASELSAN, dışa bağımlılığı azaltacak yerli projeler üzerinde de çalışıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin yıllık tıbbi görüntüleme ithalatında en yüksek paya sahip radyoloji cihazlarının yerli imkânlarla geliştirilmesi hedefleniyor.

YERLİ SERUM

Türktıpsan, 2006'da Parenteral Solüsyon (Serum) deneme çalışmalarına başlamıştı. Şirket; serum üretiminde hastaların vücudunda yeterli miktarda sıvı bulunmasını ve beslenmesini sağlamak ve kan hacmini artırmak hedefiyle yerli serum geliştirdi.

ERKEN TEŞHİS KİTİ

Mevcut DNA bazlı teşhis kitlerinden daha hızlı ve güvenilir sonuç veren proje, piyasadaki moleküler temelli kitlerin 2,5 günde aldığı sonucu 5,5 saat gibi kısa bir sürede teşhis etme imkânı sağlıyor.

KAÇIŞ MASKESİ

Kapalı devre çalışan kaçış maskesi adsorbanları, yerli olarak geliştirilen medikal ürünler arasında. Kişinin kendi soluduğu havadaki karbondioksiti tutan maskeler, aynı zamanda kişiye yetecek miktarda oksijen sağlıyor.